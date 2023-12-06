شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مونتينيجرى لإدارة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى المحدد له السبت القادم بالإمارات لطاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش .

ومن المنتظر أن تغادر بعثة يد الزمالك الواحدة صباح غدا الخميس، بينما تتوجه بعثة يد الأهلى ظهر نفس اليوم .

وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى .

تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.