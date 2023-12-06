شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير عبد المنعم من مباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات موقف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي غامضا من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام يانج افريكانز التنزاني بدور المجموعات الإفريقي.

ويخضع محمد عبد المنعم لاختبار طبي واختبار تحمل خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري أو استمرار غيابه عن موقعة الجمعة المقبل ، وأن كانت المؤشرات تؤكد غياب اللاعب عن المباراة المرتقبة.