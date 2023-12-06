شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير عبد المنعم من مباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بات موقف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي غامضا من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام يانج افريكانز التنزاني بدور المجموعات الإفريقي.
ويخضع محمد عبد المنعم لاختبار طبي واختبار تحمل خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري أو استمرار غيابه عن موقعة الجمعة المقبل ، وأن كانت المؤشرات تؤكد غياب اللاعب عن المباراة المرتقبة.
ويسافر الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.
وانتهى مسئولو النادي الأهلي من ترتيب الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق الأحمر في السعودة من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل المواصلات التي ستنقل الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب والعكس، وكل ما يخص بعثة الأهلي من احتياجات طوال فترة الإقامة في الأراضي السعودية.
وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.
ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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