شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر تعامل بذكاء في اختيار قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي تعامل بشكل جيد مع اختيار قائمة الفريق الأحمر المشاركة في كأس العالم، خلال شهر ديسمبر الجاري بمدينة جدة السعودية، وتفادي دخول بعض اللاعبين المستبعدين في حالة غضب مع ضرورة تقليص القائمة النهائية إلى 23 لاعبا.

وأكد شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير على راديو أون تايم سبورت أن كولر قرر ضم 28 لاعبا لقائمة الأهلي، بحيث تكون القائمة 23 لاعبا مع وجود 5 لاعبين إضافيين يلجأ إليهم في حال الحاج إلى جهود أي لاعب، لاسيما وأن اللائحة تسمح باستبدال أي لاعب حال تعرض أيا من اللاعبين المسجلين في القائمة النهائية للإصابة.

تابع أن كولر كان قد استبعد 5 لاعبين وهم صلاح محسن وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي، ولكن تقرر سفرهم مع البعثة إلى السعودية.

وتضم قائمة الـ23 لاعبا كلا من، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الدبيس وعمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمود كهربا وأنتوني موديست.