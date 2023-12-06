شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهّز قائمة بـ"صفقات مطلوبة" تحسباً لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بتجهيز قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم سواء في يناير خلال الميركاتو الشتوى، أو في الانتقالات الصيفية ، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، تحسباً لانتهاء أزمة إيقاف القيد، والتي تٌعد الشاغل الأول لمجلس الإدارة، في الوقت الحالي.

ويسعى مجلس الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت حتى يتمكن المجلس من تجديد عقود لاعبي الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، للحفاظ على قوام الفريق الأبيض والتفاوض مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

وتشمل القائمة التي تم تجهيزها بالتنسيق بين لجنة الكرة والجهاز الفني، عدة لاعبين ممن تنتهى عقودهم مع أنديتهم أو قاربت على الانتهاء، وكذلك من صغار السن، وعلم ”الخليج 365” أنه من أبرز الأسماء التي تشملها القائمة كلا من محمد شكري، لاعب سيراميكا، و محمد حمدي لاعب انبى، بالإضافة إلى كريم حافظ لاعب بيراميدز.