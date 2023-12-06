شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يكشف حقيقة رحيل أحمد عاطف وناصر ماهر فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر، حقيقة وصول عروض شتوية لرحيل ثنائي الفريق، ناصر ماهر وأحمد عاطف، في موسم الانتقالات المقرر انطلاقه يناير المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مودرن فيوتشر لم يتلقى أي عروض محلية لرحيل ناصر ماهر وأحمد عاطف في يناير، مضيفاً أن إدارة النادي تتمسك باللاعبين خاصة وأنهما مقيدان بالقائمة الأفريقية للفريق والتي تخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يطمح الفريق إلى تخطي دور المجموعات والتتويج باللقب.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.