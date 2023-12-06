شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه القناة اليوم وديا استعدادًا لمواجهة إنبى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى عصر اليوم الأربعاء، فريق القناة فى مباراة ودية، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق إنبى على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى بتجهيز البدلاء والذين لم يشاركوا فى لقاء البنك الأهلى خلال الودية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم، تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى الممتاز.

وبادر فريق الإسماعيلى بالتسجيل عن طريق عمر الساعى الذى سجل الهدف فى الدقيقة 16، قبل أن يدرك فريق البنك الأهلى التعادل فى الدقيقة 48 عن طريق أمير مدحت. وفى الشوط الثانى أحرز عماد حمدى الهدف الثانى للإسماعيلى، لينتهى اللقاء بفوز مثير لأبناء الدراويش.

ويعد هذا الفوز الثانى للإسماعيلى، وذلك بعد 5 تعثرات، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14، فى حين تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة الـ3 فى المركز الـ18 والأخير من المسابقة المحلية.