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لقاءات قوية فى الجولة الـ 14 بدورى مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 14 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 20024 للموسم المحلى 2023/ 2024 .

 

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الطيران مع الأهلى، والزمالك مع طلائع الجيش، والزهور مع هليوبوليس، والمعادى مع سبورتنج، والعبور مع البنك الأهلى، وسموحة مع الجزيرة، والشمس مع الترسانة، وأصحاب الجياد مع الأوليمبى.

 

و تشهد الجولة الـ 15 المحدد لها الأربعاء القادم ، لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والطيران مع الزهور  طلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة .

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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