عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ساربروكن بكأس ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري عمر مرموش، أمام ساربروكن، في المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب لويس بارك.

تشكيل فراكنفور المتوقع أمام ساربروكن بكأس ألمانيا

حراسة المرمى: تراب.

الدفاع: بوتا - توتا - باشو - ماكس.

الوسط: أرونسون - كوخ - لارسون.

الهجوم: إيبيمبي - عمر مرموش - كناوف.

وتقرر انطلاق صافرة مباراة فرانكفورت وساربروكن بالدوري الألماني فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت السعودية، بالدور السادس عشر الذى يجمع الفريقين بطولة كأس ألمانيا.

واسطاع فريق اينتراخت فرانفورت حجز بطاقة لتأهل على حساب فيتوريا كولنبنتيجةهدفين دون رد، ابتوقيع السخيري، وأنسجار كناوف في الدقيقتين 14، و90.

كما تأهل فريق ساربروكن بعد هزيمة بايرن ميونخ بنتيجة بهدفين مقابل هدف في مفاجأة من العار الثقيل التى شهدتها المباراة ليقود فريقه لفوز تاريخي بإقصاء حامل اللقب.