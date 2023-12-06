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موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام أستون فيلا مساء اليوم، في المبارة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة .

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة  أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

  وشيفلد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون أمام برينتفورد9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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