مواجهة هامة لليفربول وقمة بين تشيلسي واليونايتد.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 6-12-2023، عدد من المباريات الهامة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة وحيدة في الدوري المصري.

ففي الدوري المصري، يواجه المقاولون العرب فريق الداخلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.

وفي الدوري الإنجليزي، تقام 6 مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر، أبرزها شيفيلد يونايتد وليفربول، ومانشستر سيتي يحل ضيفًا على أستون فيلا، بالإضافة إلى قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

كما يحل ليون ضيفًا ثقيلًا على مارسيليا على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد الداخلية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فولهام ضد نوتينجهام فورست، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

برايتون ضد برينتفورد، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

كريستال بالاس ضد بورنموث، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد ليون، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري المغربي

الوداد ضد مولودية وجدة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arryadia SD/HD".