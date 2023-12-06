الصادق مديرًا تنفيذيًا للجنة البارالمبية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تعيين المهندس عمرو الصادق كمدير تنفيذي للجنة البارالمبية، نظرا لخبرته الواسعة في الإدارة الرياضية وقربه طوال فترة طويلة من العمل في مجال البارالمبية.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن المهندس عمرو كمدير تنفيذي للجنة سيكون تركيزه الأساسي ضمان تشغيل كل إدارة باللجنة بكفاءة وفاعلية، مع العمل أيضًا على تعزيز النمو الشامل والتشغيل السلس.

وأضاف الدكتور حسام أن المهندس عمرو سيعمل بشكل وثيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة لوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع الأهداف العامة للجنة البارالمبية المصرية.

كما سيكون مسئولًا عن تحديد مقاييس الأداء الرئيسية لكل إدارة ومراقبة التقدم لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتنفيذ أفضل الممارسات في جميع الإدارات لضمان التنسيق والكفاءة.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية، بالمهندس عمرو من خلال تجاربه السابقة كنائب للمدير التنفيذي للشؤون الرياضية بنادي الصيد وما اكتسبه من مهارة قيادية قوية، وقدرات في التفكيرالاستراتيجي، وفهمًا عميقًا لرياضة أشخاص ذوي الإعاقة من خلال التواصل بشكل فعال مع العائلة البارالمبية على جميع المستويات والعمل بشكل جيد في بيئة ديناميكية سريعة الخطى، بجانب خبراته السابقة في مجال التسويق الرياضي

وتخرج عمرو الصادق من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم في الإدارة الدولية من جامعة كامبريدج، والإدارة الرياضية من

جامعة حلوان.

وكان لاعبًا لكرة السلة، ورئيسًا للجنة كرة السلة بنادي الصيد، وعضو مجلس إدارة منطقة الجيزة بالاتحاد المصري لكرة السلة .