نجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكيك بوكسينج

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح اعتماد جدول الأعمال ومناقشة العديد من الأمور التنظيمية والخطط المستقبلية للعبة للموسم الرياضي الجديد.

وتم عرض تقرير مراقب الحسابات، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كما تمت الموافقة على خط نشاط الاتحاد لموسم 2023- 2024 مع اعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي أوضح الإنجازات وبطولات للمنتخبات الوطنية.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وبحثت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج اعتماد خطط النشاط للموسم الرياضي 2023/2024 مع اعتماد استحداث لجان جديدة داخل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وناقشت الجمعية العمومية أيضا تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته مع عرض خطة النشاط للموسم الجديد 2023/2024 واعتماد الموازنة الجديدة للموسم الرياضي الجديد.

وتناقش أعضاء الجمعية العمومية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وتم الثناء على دور الاتحاد في تطوير اللعبة مع تقديم كافة الدعم والمساندة والتحفيز لجميع الأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى شكر وتقدير مجلس إدارة الاتحاد على جهده المبذول متمنين لهم مزيد من التقدم والازدهار لصالح الكيك بوكسينج.