ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو المباراة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج.

ويستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب “أولد ترافورد” ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل المان يونايتد المرتبة السابعة برصيد 24 نقطة بينما يدخل تشيلسي هذه المواجهة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الشياطين الحمر أمام البلوز اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة المان يونايتد ضد تشيلسي كالتالي:

1 آرسنال، 36 نقطة.

2 ليفربول، 31 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 30 نقطة.

4 أستون فيلا، 29 نقطة.

5 توتنهام، 27 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 26 نقطة.

7 مانشستر يونايتد، 24 نقطة.

8 برايتون، 22 نقطة.

9 وست هام، 21 نقطة.

10 تشيلسي، 19 نقطة.

11 برينتفورد، 19 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 18 نقطة.

13 كريستال بالاس، 16 نقطة.

14 فولهام، 15 نقطة.

15 نوتينجهام فورست، 13 نقطة.

16 بورنموث، 13 نقطة.

17 لوتون تاون، 9 نقاط.

18 إيفرتون، 7 نقاط.

19 بيرنلي، 7 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، 5 نقاط.