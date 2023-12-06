نجم الإسماعيلي يكشف موقفه من الانتقال لـ الزمالك

حسم عبد الرحمن مجدي جناح نادي الإسماعيلي في الساعات الماضية قراره النهائي بخصوص الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم عبد الرحمن مجدي في الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز جدران القلعة البيضاء في الفترة القادمة.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية أنه أغلق كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن صفوف الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وأكد مجدي في تصريحاته أنه مستمر مع الدراويش في الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار الفريق الأبيض وانتشاله من منطقة الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد فاز على نظيره البنك الاهلي في الجولة الـ8 من بطولة الدوري المصري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب “الإسماعيلية”.