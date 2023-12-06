5 غيابات تضرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الاهلي

يفقد نادي شباب بلوزداد الجزائري عدد من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر نظيره شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مواجهة المارد الأحمر أمام بطل الجزائر على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

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وشهدت قائمة شباب بلوزداد غياب 5 لاعبين بارزين وهم” إسلام بكير، محمد عزي، وسف لعوافي وبشعيب كداد و زين دين بوتمان”.

وجاءت قائمة شباب بلوزداد أمام الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي – ألكسيس قندوز – رضوان معاشو.

الدفاع: معاذ حداد – شمس الدين بكوش – أشرف بودرامة – حسين بن عيادة – أيمن بوقرة – مختار بلخيثر.

خط الوسط: مامادو ساماكي – حسين سالمي- عدلان قديورة – عبد الرؤوف بن غيث – أكرم بوراس.

الهجوم: إسحاق بوالصوف – مروان زروقي – لامين جالو – عبد الرحمن مزيان – أسامة درفلو – محمد إسلام بلخير- ليونيل وامبا.