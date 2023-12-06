3 أجانب خارج الأهلي في الصيف.. أسماء مفاجأة

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب أحد اللاعبين الأجانب بالرحيل عن صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعدم الحاجة إلى جهودهم الفنية في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن الثلاثي الأجنبي القريب من الرحيل عن الاهلي هم ” علي معلول، وأنتوني موديست، ومحمد الضاوي كريستو” وذلك بعد التنسيق بين كولر ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح.

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ويأتي رحيل معلول بالتزامن مع انتهاء عقده في القلعة الحمراء في ظل رفض الإدارة تجديد عقده لمدة موسمين بالإضافة إلى راتبه الكبير الذي يصل إلى مليون و250 ألف دولار في الموسم الواحد.

في الوقت ذاته لم يحظى مواطنه كريستو بفرصة المشاركة تحت قيادة كولر هذا الموسم ويمتلك عرضًا قويًا من صفوف نادي زد ومن المقرر حسم مصيره خلال أيام قليلة.

ويرحل موديست في نهاية الموسم وذلك بقرار من لجنة تخطيط الكرة بسبب الأداء المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب من التعاقد معه.