كولر يحسم قراره النهائي حول رحيل موديست في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية عن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي من رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك اتجاه داخل إدارة النادي الاهلي بالإطاحة بالفرنسي أنتوني موديست خارج أسوار القلعة الحمراء في يناير المقبل لعدم إثبات قدراته.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء ” كولر يرغب في استمرار الفرنسي موديست ويرفض فكرة رحيله نهائيًا”.

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وأضاف”كولر لديه قناعة كبيرة بإمكانيات موديست ويؤكد أن مهاجم قوي سيصنع الفارق، ولكن هذا لا يعاني مشاركته أساسيًا مع الفريق الأخمر خلال الفترة المقبلة”.

وتابع شوبير” كولر مقتنع بالمهاجم ولكن قد نراه في المباريات بديلًا وهناك رفض تام من السويسري بشأن رحيله في يناير”.

ويستعد الاهلي لملاقاة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الـ3 من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.