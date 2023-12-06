قرار مثير من كولر بخصوص عمرو السولية قبل مواجهة شباب بلوزداد

اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي قرارًا مثيرًا قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلي أمام نظيره نادي شباب بلوزداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقرر كولر منح عمرو السولية عدد دقائق كبيرة خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تقام الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

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ويطمح كولر إلى تجهيز السولية بنسبة 100% قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية،للأستفادة منه خاصًة في ظل الخبرات التي يمتلكها في المسابقات واللقاءات الكبرى.

وعاد السولية من الإصابة التي تعرض لها ي دقائق من مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.