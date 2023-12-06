تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت لقاءات الفريقين الكثير من الإثارة والندية عبر التاريخ، واحتل واين روني صدارة الهدافين التاريخيين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع بول سكولز.

بينما سجل أنتوني مارسيال 5 أهداف في تاريخ الديربي، ليصبح على بعد هدف واحد من الوصول إلى صدارة الهدافين التاريخيين، وهدفين من أجل الإنفراد بالصدارة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تلاقى الفريقين في 62 مباراة بالدوري الإنجليزي، فاز اليونايتد في 18 مباراة، بينما انتصر البلوز في 18 لقاء أيضا، وخيم التعادل على 26 مواجهة.

وسجل تشيلسي 75 هدفا خلال 62 مباراة في الدوري الإنجليزي، وعلى الجانب الآخر سجل مانشستر 79 هدفا.