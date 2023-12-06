الزمالك وفيتوريا يتفقان ضد فتوح وصبحي.. شرط وحيد للمشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن شروط البرتغالي روي فيتوريا، لـ أحمد فتوح من أجل ضمان البقاء داخل قائمة منتخب مصر الفترة القادمة، والمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال "زاهر"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "اون تايم سبورتس"، إن فيتوريا أخد القرار النهائي بشأن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية على أساس المشاركة مع أنديتهم في المباريات القادمة، غير ذلك لن يتم ضمهم للمعسكر القادم.

وأضاف، قائلًا: "فتوح بيلعب على نقطة أنكابتن معتمد جمال مدرب الزمالك أنه أخذ قرار بعد انتهاء فترة الإيقاف هيدخل يلعب ويتمرن ويلعب مع الفريق وهو معروض للبيع.. أنا بقولكم دا مش هيحصل، إدارة الزمالك اخدت القرار النهائي بشأن فتوح".

وأوضح أن قرار الزمالك هو تجديد عقد الزمالك بشروط النادي والمشاركة في المباريات من أجل الانضمام لقائمة مصر في كأس أمم أفريقيا، متابعًا: "لو فتوح مش هيمضي مش مهم.. ومصلحة الفريق مش هتبقى مشكلة، فيتوريا قفلها في وش فتوح وصبحي وطالبهم بالمشاركة مع الفريق".