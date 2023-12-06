أبرز 4 إحصائيات في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينتظر عشان كرة القدم حول العالم ديربي الدوري الإنجليزي اليوم، حيث يلاقي مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات اليونايتد وتشيلسي:

لم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي (ف4 ت7) منذ الخسارة 1-0 خارج أرضه في نوفمبر 2017.

وآخر فوز لتشيلسي خارج أرضه في الدوري على مانشستر يونايتد كان في مايو 2013 (0-1)، وفي هذه المرحلة كان الفريق قد فاز بمباريات مماثلة كزائر لأولد ترافورد أكثر من أي فريق آخر (6)، ومنذ ذلك الحين، تعادلوا 6 وخسروا 4 من زياراتهم الـ 10 في الدوري.

ومباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي هي المباراة الأكثر تعادلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (26)، 19 منها كانت عبارة عن تعادلات إيجابية بالتساوي مع لقاء أرسنال وتوتنهام، وتعد نتيجة التعادل 1-1 النتيجة الأكثر شيوعًا في مواجهات الفريقين في الدوري (14) مرة.

وفي اللقاءات بمنتصف الأسبوع (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) فاز مانشستر یونایتد بواحدة فقط من مبارياته الثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي (ت5 خ2) ، على الرغم من أنه كان فوزًا بنتيجة 4-1 في هذه المباراة، وتحديدا الموسم الماضي.

جدير بالذكر، تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر، على ملعب أولد ترافورد.