إصابة نجوم الفريق والتعثر.. موقف الأهلي واتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 12 ديسمبر الجاري بمباراة الافتتاح التي تجمع بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، ويواجه الفائز منهما الأهلي المصري.

قبل المواجهة المحتملة، تعثر الأهلي ومنافسه اتحاد جدة قبل بطولة كأس العالم للأندية، إذ فشل الأهلي في الفوز ويواجه الاتحاد إصابات نجومه.

الأهلي قبل كأس العالم

تعثر الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالتعادل مع سموحة 0-0 في الدوري المصري والتعادل 1-1 مع يانج أفريكانز في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

واستعاد الأهلي خدمات مدافعه ياسر إبراهيم الذي أدى تدريبات أمس بعد التعافي من الإصابة وانتهاء البرنامج التأهيلي، ويواصل محمد عبد المنعم برنامجه التأهيلي حتى الآن ولم تحسم مشاركته في البطولة.

الاتحاد قبل كأس العالم

تطارد لعنة الإصابات اتحاد جدة السعودي قبل كأس العالم للأندية 2023، إذ يفقد خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي عاد للتدريبات إلا أن لحاقه بمباراة الافتتاح بات صعبا، كما أن كانتي تعرض للإصابة لكنه عاد للتدريبات وفرص لحاقه بالبطولة أقرب من مواطنه.

واستعاد الاتحاد لاعبه المصري أحمد حجازي مرة أخرى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل انتهاء الموسم الماضي، ليغيب أكثر من 6 أشهر، وشارك النجم المصري في المباراة السابقة ضد سباهان في دوري أبطال آسيا.

واتخذت إدارة النادي السعودي قرارا حاسما قبل البطولة بإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو وتعيين جاياردو بدلا منه، وحقق الأخير الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.