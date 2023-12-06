"قابلني في شهر سبتمبر".. محامي كهربا يتحدث عن سداد الغرامة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عن موعد سداد غرامة اللاعب إلى نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه سيسددها قريبا أو بعيدا.

قال عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب": "كان في مفاوضات بين المحامي الدولي الخاص بكهربا والمحامي الدولي للزمالك ولم يحدث اتفاق، لكنه لم يكن اتفاق بشأن تقسيط الغرامة أو الدفع دون فوائد، لكنه عرض بدفع الغرامة وتأجيل سداد الفوائد حتى رفع قضية على نادي أفيش البرتغالي والحصول على أموال منهم، ولكن لم يحدث اتفاق بين المحامين، وتم رفضه".

أضاف: "كهربا سيلعب يوم الجمعة المقبل، هو كان موقوف 6 مباريات محلية وانتهى الإيقاف، والآن لديه مباريات في أفريقيا وكأس العالم".

واصل: "سنسدد الغرامة سواء قريبا أو بعيدا، وقابلني في شهر سبتمبر، لا أعلم هل سيدفع كهربا الغرامة إذا اعتزل أم لا".

اختتم: "عشان الاجابه ميكونش فيها استفزاز لجماهير الزمالك، هم فوق رأسي وابني زملكاوي و يسألني نفس السؤال هتدفعوا الغرامة؟، وأنا أرد سنسدد وفقا للوائح والقوانين".

يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.