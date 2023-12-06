"هدف واحد".. محمد صلاح يترقب 3 أرقام قياسية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقى ليفربول منافسه شيفيلد يونايتد، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب برامول لين.

ويريد محمد صلاح مواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يفعله منذ وصوله إلى الريدز.

ويفصل اللاعب المصري هدفا واحدا من أجل تحقيق 3 أرقام قياسية تاريخية تعزز مكانته في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

محمد صلاح يطارد الأرقام القياسية

ويحتاج محمد صلاح هدفا واحدا ليصل إلى الهدف رقم 200 مع ليفربول بجميع المسابقات.

ويصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا العدد من الأهداف، بعد إيان راش (346 هدفًا)، وروجر هانت (285 هدفًا)، وجوردان هودسون (241 هدفًا)، وبيلي ليدل (241 هدفًا).

وهدف واحد أيضا يفصل صلاح عن الوصول إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي (هدفين مع تشيلسي)، ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

والرقم القياسي الثالث، هو إنه سيصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 150 متفوقا على مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

جدير بالذكر، تقام المباراة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر.