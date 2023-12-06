"لابد أن ينتقل إلى الزمالك".. نادر شوقي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعبين عن اختيار رمضان صبحي الانتقال إلى بيراميدز وترك النادي الأهلي، مشيرا إلى أن مشكلته معه عدم الوضوح.

قال شوقي في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار: "فكرة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بالنسبة لي غريبة جدا، اللاعب اتضحك عليه وكنت أتعامل معه كأخ صغير، لكنه اتخذ تصرف مخالف لما كنت أتعامل به معه، وأعلم أن القرار ليس قراره وهناك بعض الأشخاص الذين أثروا على قراره، ومشكلتي معه عدم الوضوح، ولم أندم على تعاملي معه".

أضاف: "مشكلتي مع بيراميدز أنه نادي ليس له وضوح ووجوده جاء لأسباب محددة معلومة للجميع، وخرب الكرة في مصر وهذه وجهة نظري الشخصية، وحزنت على قرار صحبي بالانتقال إليه، لأنني توقعت وصوله إلى مستويات عالية في اللعبة".

اختتم شوقي: "إذا أراد رمضان صبحي الرجوع إلى مستواه الفني، لابد أن ينتقل إلى الزمالك حتى يحصل على الدعم الجماهيري".



يذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز في سبتمبر 2022، وخاض معهم 110 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفا.