"أعرف الزمالك".. بانينكا يتحدث عن انتقال صلاح للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أسطورة التشيك أنتونين بانينكا عبر برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمة الإعلامي المصري كريم حسن شحاتة، عن محمد صلاح وإحتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي، وأكد معرفته بنادي الزمالك.

وقال بانينكا: "على المستوى الشخصي أعرف نادي الزمالك، حيث أتيت إلى مصر مع نادي بوهيميانز وشاركنا في ثلاث مباريات ودية أمام الأبيض".

وواصل: "العالم كلة يعرف صلاح والنني وجنسيتهم، حيث فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية سبع مرات وهو دليل على أنه المنتخب الأفضل في أفريقيا".

وعن فوز صلاح بالكرة الذهبية، أضاف: "محمد لديه الكثير من المهارات الكبيرة، لكن المنافسة على هذه الجائزة صعبة جدا في وجود الكثير من النجوم العالميين".

واختتم التشيكي: "في رأيي اللاعبون الذين ينتقلون إلى الدوري السعودي هو بسبب المبالغ المالية الضخمة، ويجب أن يختار صلاح إما التاريخ أول المال، وانتقاله إلى السعودية سيؤثر على تاريخه الكروي".