شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقود دفاع الأهلي أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بكدمة أعلى الركبة في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني وتم استبداله قبل انتهاء المباراة ونزول خالد عبد الفتاح بدلا منه.

وانتظم ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي النهائي وبات جاهزا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد.

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة ياسر إبراهيم في مباراة يانج أفريكانز كانت بسيطة وتم استبداله خلال تلك المباراة للحفاظ عليه.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري.