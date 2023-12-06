شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف مستجدات أزمة رفع إيقاف القيد في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلى، أن مجلس إدارة ناديه بقيادة نصر أبو الحسن يعمل على قدم وساق، لحل أزمة رفع إيقاف القيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مدرب الإسماعيلى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "نعمل على حل مشكلة القيد بالاعتماد على المجموعة اللى متواجدة معانا حاليا، من اللاعبين لحل هذه الأزمة وعدم التأثير بشكل كامل على الفريق".

وقال حمد إبراهيم: "كلمة رفع القيد البعض يراها سهله ولكن ورآها الكثير، ومسؤولو الإسماعيلى بدأوا فى التحرك من أجل حل أزمة القيد، قبل الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات جديدة، خلال الميركاتو الشتوى المقبل".

يواجه فريق الإسماعيلى عصر اليوم الأربعاء، فريق القناة فى مباراة ودية، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق إنبى على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى بتجهيز البدلاء والذين لم يشاركوا فى لقاء البنك الأهلى خلال الودية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم، تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى الممتاز.