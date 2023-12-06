شكرا لقرائتكم خبر عن هل يثأر بيراميدز لقطبى الكرة المصرية من صن داونز فى أول ظهور أفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، مباراة نارية من العيار الثقيل بين بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها في الثالثة عصر الأحد 10 ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى الأبطال، وهى البطولة التي يشارك فيها بيراميدز لأول مرة في تاريخه.

مباراة بيراميدز وصن داونز ينتظرها كل عاشق لكرة القدم بشكل عام، وجمهور القطبين الأهلى والزمالك بشكل خاص، لما تحمله خانة ذكريات القطبين مع الفريق الجنوب أفريقي، من هزائم وانتصارات، مما يجعل الجماهير تترقب مصير مواجهتى بيراميدز في دور مجموعات دورى الأبطال أمام أصحاب الرداء الأصفر.

تعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز هي الأولى للفريقان في تاريخ مواجهتهما، حيث لم يسبق للفريق الجنوب أفريقي مواجهة أي فريق مصري بخلاف الأهلي والزمالك، والذى جاء جاءت تاريخ مواجهتهم كالتالى..

تاريخ مواجهات الأهلى وصن داونز

التقى الأهلي مع صن داونز فى 7 مناسبات، بمجموع 14 مباراة جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى أربع مباريات.

وفى بطولة الدورى الأفريقى الأهلى وصن داونز التقيا في مواجهتين فاز الفريق الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بهدف، وتعادل سلبيًا مع المارد الأحمر في القاهرة.

سجل الأهلى 19 هدفاً فى شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدف.

تاريخ مواجهات صن داونز والزمالك

واجه الزمالك، صن داونز 4 مرات في نفس النسخة من دوري أبطال أفريقيا 2016 والتي فاز بكأسها بطل جنوب إفريقيا، منها مرتين في دور المجموعات ومرتين في نهائي البطولة.