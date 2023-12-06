شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الحادية عشرة الأقل تهديفا فى مسابقة دورى المحترفين.. والتاسعة الأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى المحترفين مساء الثلاثاء، والتي شهدت أقل معدل تهديفى منذ انطلاق المسابقة برصيد 15 هدفا، بعدما أسفرت مبارياتها عن انتهاء 4 مواجهات بالتعادل السلبى.

وجاءت نتائج الأسبوع الـ11 على النحو التالى فوز بتروجت على بروكسى بثلاثية، وحرس الحدود على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولافيينا على مكادى بهدف دون مقابل، كما تعادل أسوان وبترول أسيوط سلبيا، بينما فاز وى على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، والنجوم على النصر للتعدين 2/ 1، وتعادل غزل المحلة وراية 0/0، وجمهورية شبين مع وادى دجلة 0 / 0، بينما فاز السكة على دكرنس بهدف نظيف، والقناة مع أبو قير للأسمدة.

بينما كانت الجولة التاسعة الأكثر تهديفا منذ انطلاق المسابقة برصيد 32 هدفا، وجاءت الجولة الثامنة وصيفا لها برصيد 28 هدفا.

ونستعرض معدلات التهديف في دورى المحترفين منذ بداية الميابقة..

الجولة الأولى: 20 هدفا

الجولة الثانية: 25 هدفا

الجولة الثالثة: 17 هدفا

الجولة الرابعة: 28 هدفا

الجولة الخامسة: 22 هدفا

الجولة السادسة: 22 هدفا

الجولة السابعة: 28 هدفا

الجولة الثامنة: 29 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

الجولة العاشرة: 24 هدفا

الجولة الحادية عشرة: 15 هدفا