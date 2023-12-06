شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل تمرد إيشو لاعب فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حلمى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك حقيقة تمرد أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب فريق الشباب و الذى تم تصعيده خلال الأيام الماضية الى الفريق الأول.

قال محمد حلمى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أزمة إيشو قبل توليه المنصب الجديد بالزمالك، و هي تغيبه عن حضور التدريبات و الانقطاع دون إذن بعد الخلاف على تجديد عقده مع الفريق ،قائلا:"لا اريد أن أتدخل في القصة، لأنها قبل تواجدى، وعرفت أن في صعوبة للتواصل معاه " مش عارفين يوصلوله" فليه كل ده

وأضاف رئيس قطاع الناشئين أن اللاعب لابد أن يعرف خير الزمالك و جمهوره و ميخليش حد يضحك عليه ، ولو عنده عرض للانتقال فيتم بالطرق الشرعية عن طريق ناديه ، وأي لاعب يكون يتمنى يتدرب مع الفريق الاول ولما يروح أسلوبه بيتغير ، واللى ملوش خير في اهله ملهوش غير في حد

وعن مصير اللاعب والعقوبة المقرر توقيعها عليه قال حلمى:" مجلس الإدارة هو صاحب القرار و التصرف في الأمر، اللاعب بالفريق الأول وعقده مع الفريق الأول، لكنه رفض التجديد فتم نزوله للتدريب مع الناشئين فرفض و تغيب عن الحضور.

وعن حالة رغبة اللاعب في العودة مرة أخرى الى النادى و التراجع عن قرار التمرد قال رئيس القطاع :لو اللاعب عاوز يرجع هقف معاه و اسانده لانه مازال صغير السن، و مينفعش ندبحه.