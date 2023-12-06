شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى طلائع الجيش راحة 48 ساعة بعد الفوز على البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile.

ويعود الفريق للتدريبات الجمعة المقبل، لبدء الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة 15 ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى Nile.

وحقق طلائع الجيش الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، حيث افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق فى الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وتعرض يوسف حسن لاعب بلدية المحلة للطرد فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثانى نتيجة التدخل العنيف تجاه كريم حلاوة لاعب طلائع الجيش.

بهذه النتيجة يقتحم طلائع الجيش المربع الذهبى مؤقتا فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.