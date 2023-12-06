شكرا لقرائتكم خبر عن علي عاشور مدفعجى المقاولون يحتفل بعيد ميلاده الـ 51 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم علي عاشور لاعب وسط المقاولون العرب السابق بعيد ميلاده الـ 51 ، حيث انه من مواليد 6 ديسمبر 1972.

علي عاشور يمتلك مسيرة مميزة في الكرة المصرية حيث بدأ مشواره الكروي بصفوف الناشئين والشباب بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول وهو دون الـ 20 عاماً في عام 1991، وحقق لقب الدوري الممتاز مرتين مع الزمالك قبل الرحيل الي المقاولون العرب الذي صنع من خلالها تاريخا كبيرا.

إمتاز علي عاشور بكثرة أهدافه وبتصويباته القوية بعيدة المدى خاصةً في مباريات الذئاب أمام القطبين الأهلي والزمالك، وارتبط طويلاً بالقميص رقم 15، وحقق عاشور لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1996 مع المقاولون العرب وتمكن من تسجيل هدفين في المباراة النهائية بشباك جراف الزائيري.

على عاشور يحتل المركز السادس من حيث الهدافين التاريخيين للمقاولون في الدوري، على الرغم من كونه لاعب وسط مدافع، حيث سجل 25 هدفاً بقميص الذئاب في المسابقة المحلية، بخلاف 4 أهداف أفريقية.

بدأ عاشور رحلته التدريبية في عام 2007 بأكاديميات النادي الأهلي ثم رحلة مع فريق الجبلين السعودي في 2008، ثم العمل بالجهاز الفني لأندية طوخ واتحاد الشرطة وأهلي طرابلس وكانت الخطوة الأبرز له مع فريق الجزيرة الاماراتي، بعدها تولى تدريب فريق الشباب لمصر المقاصة ومنه إلى المدير الفني للفريق الأول.. ثم مديرا فنيا لفريق كيما أسوان، وحاليا مديرا فنيا لفريق هلال مطروح في القسم الثاني ب.



على عاشور



علي عاشور لاعب المقاولون السابق



علي عاشور نجم المقاولون السابق



علي عاشور المدير الفني لفريق هلال مطروح