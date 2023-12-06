"أن بي ايه": يانيس وجيمس يقودان باكس وليكرز لإكمال عقد نصف نهائي الكأس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: قاد النجمان اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو وليبرون جيمس فريقيهما ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز إلى إكمال عقد نصف نهائي المسابقة الحديثة كأس "إن سيزون" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالفوز على ضيفيهما نيويورك نيكس 146 122 وفينيكس صنز 106 103 الثلاثاء.

ولحق باكس وليكرز بإنديانا بايسرز وينو أورليانز بيليكانز اللذين حجزا بطاقتيهما الإثنين على حساب بوسطن سلتيكس وساكرامنتو كينغز.

وفي نصف النهائي المقرر في لاس فيغاس الخميس، يلتقي باكس مع بايسرز، وليكرز مع بيليكانز.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس أيضا.

ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

على بعد أيام قليلة من بلوغه سن التاسعة والثلاثين (في 30 كانون الأول/ديسمبر)، وفي موسمه الحادي والعشرين في الدوري، برهن "الملك" جيمس على رغبته التي أبداها مؤخرا بترصيع سجله المذهل بلقب جديد، وهو الكأس الجديدة التي تم استحداثها لكسر رتابة الموسم العادي.

الملك يفرض نفسه

وفرض جيمس نفسه كالعادة حاسما في الربع الاخير بتسجيله 15 نقطة مساهما في مواصلة فريقه لمشواره في المسابقة.

ظهر جيمس بقوة عندما تعادل الفريقان 87 87 حيث سجل سبع نقاط بينها ثلاثية، رد عليه نجم صنز كيفن دورانت بثلاثيتين قبل أن يسجل الملك رميتين حرتين وسلة حسم بها النتيجة في صالح فريقه.

خرج الملك بأفضل غلة في صفوف فريقه والمباراة بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وثماني متابعات متفوقا على نجم صنز دورانت صاحب 31 نقطة أيضا مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

وبرز في صفوف ليكرز أيضا أنتوني ديفيس بتسجيله 27 نقطة مع 15 متابعة، والبديل أوستين ريفز صاحب 20 نقطة وست متابعات.

وتألق في صفوف الخاسر غرايسون ألن وديفين بوكر بتسجيل كل منهما 21 نقطة مع 11 متابعة للأخير.

وفي المباراة الثانية، لم يجد باكس بقيادة نجميه أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد أي صعوبة في التغلب على نيويورك نيكس بفارق 26 نقطة.

وحقق العملاق اليوناني "دابل دابل" بتسجيله 35 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان قريبا من الـ"تريبل دابل" بالتقاطه ثماني كرات مرتدة، واضاف ليلارد، الوافد الجديد من بورتلاند ترايل بلايزرز، 28 نقطة.