دعوة لفوزنياكي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : حصلت الدنماركية كارولين فوزنياكي العائدة الى الملاعب بعد غياب لثلاث سنوات ونصف، الخميس على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، المتوجة بلقبها عام 2018.

وكانت فوزنياكي أعلنت اعتزالها في نهاية عام 2020 بعد خسارتها امام التونسية أنس جابر في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام، وأنجبت طفلين وأصبحت معلقة تلفزيونية، لكنها أعلنت عن عودتها في حزيران/يونيو الماضي وخاضت دورتها الاولى في مونتريال في آب/أغسطس.

لعبت أول بطولة كبرى لها منذ ثلاث سنوات في فلاشينغ ميدوز واستمتعت بمشوار رائع حيث وصلت إلى ثمن النهائي.

وقالت فوزنياكي التي تغلبت على الرومانية سيمونا هاليب في نهائي استراليا 2018: "لدي الكثير من الذكريات الرائعة في ملبورن، وبالطبع الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة هو أبرز إنجاز في مسيرتي على الإطلاق".

واضافت "الاكيد أنها بطولة أشعر براحة شديدة فيها. أحب الكرات، وأحب الملعب، وأحب الجماهير".

وتابعت "أنا ممتنة حقًا للجميع للحصول على بطاقة دعوة وإتاحة الفرصة لي للمنافسة مرة أخرى في بطولة استراليا في (كانون الثاني) يناير".

وتخطط الدنماركية المصنفة الأولى عالميا سابقًا لإحضار طفليها أوليفيا (سنتان) وجيمس (عام واحد) إلى ملبورن، من مقر سكنها في ميامي الذي تتقاسمه مع زوجها نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق ديفيد لي.