رتوش أخيرة تفصل بايرن ميونخ عن اعلان صفقته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - ابرم مسؤولو التعاقدات بنادي بايرن ميونخ الألماني، أولى الصفقات الشتوية، بالتعاقد مع بريان زاراجوزا قادما من الدوري الإسباني.

صفقة بايرن ميونخ الجديدة

وتم الاتفاق على حصول نادي غرناطة الاسباني على مبلغ 13 مليون يورو نظير بيع صاحب 22 عاما، بجانب مجموعة حوافز إضافية تبلغ مليوني يورو.

وسيعلن البافاري عن الصفقة الجديدة بشكل رسمي مع جناح غرناطة في الصيف المقبل، بعد قيام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام لفريق بايرن ميونخ بالفعل، حتى صيف 2028 بحسب نا تداولته الصحف الالمانية.

وتوصل بايرن ميونخ الى الاتفاق مع غرناطة بعد عدم تفعيله بند الشرط الجزائي، واجتياز اللاعب الفحوصات الطبية، على ان يستمر ضمن صفوف الفريق الإسباني حتى نهاية الموسم، وينتقل لبايرن ميونخ مطلع صيف 2024.