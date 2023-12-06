موعد سوبر اليد بين الأهلي والزمالك بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، مواجهة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ، خلال اللقاء الذي يقام بدولة الإمارات على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.





ويخوض الأهلي المواجهة بصفته بطلاً لمسابقتي الدوري والكأس، بينما يشارك الزمالك باعتباره وصيفًا لمسابقة الدوري.

وعلى هامش مران الأهلي الأخير استعدادًا للمواجهة ، عقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران، وذلك للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

بينما يخوض الزمالك المواجهة بقائمة لاعبين تضم كل من ..

"محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – محمد ياسين – زياد حشاد.

كان الأهلي ، قد أعلن أمس الثلاثاء عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال خالد العوضي في هذا الصدد إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.