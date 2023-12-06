طائرة الأهلي يلتقي النجم الساحلي وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، وديًا مساء اليوم الأربعاء نظيره النجم الساحلي.





وانطلقت صافرة المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم، على صالة الأحمر بمقر الجزيرة، وتأتي التجربة ودية المنتظرة في إطار رفع مستويات اللاعبين على ‏كافة المستويات.‏

كان فريق طائرة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري.‏

ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلا للدوري والكأس ، بينما تأتي مشاركة الزمالك بصفته وصيفاً لبطولة الدوري

سوبر اليد ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، يلتقي الأهلي والزمالك ، السبت المقبل بدولة الإمارات ، على لقب كأس السوبر المحلي.

وتأتي قائمة الزمالك المعلنة في المواجهة كما يلي.. محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – محمد ياسين – زياد حشاد.

بينما واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات متنوعة، اشتملت على تقسيمة قوية لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات.