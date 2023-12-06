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التحدي الليبي يعلن تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي التحدي الليبي ، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، رفقة الثنائي محمد حمص لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق وحارس الدراويش السابق محمد فتحي.
 


وقال النادي الليبي عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء أن تعاقده ع النحاس رسميا لقيادة «لتحدى والنعروف هناك بلقب الفهود ، جاء بعد الجلسة التي جمعت رئيس النادى الليبى مع النحاس .

 

وأكد النادي الليبي ، على أن الجهاز الفنى يضم رفقة عماد النحاس كل من محمد حُمص مدربًا عامًا ومحمد فتحي مُدربًا للحراس وأحمد أبوالفتوح مُعداً بدنياً .

الترحيب بالمدرب..

وواصل النادي عبر بيانه الرسمي : «جميعاً رحِبوا معنا بالإطار الفني الجديد بقيادة القيدوم المصري عماد النّحّاس».

على صعيد آخر ، ينتظر عشاق كرة القدم عددًا من مباريات كرة القدم الهامة على مدار اليوم كما يلي ..
 في دوري أبطال آسيا 2024
هانوي إف سي - أوراوا ريد دياموندز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC 1 HD.
ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC HD.
مباريات اليوم في الممتاز
شيفيلد يونايتد - ، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3. 
فولهام - نوتنغهام فورست، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 8.
برايتون - برينتفورد، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 5.
كريستال بالاس - بورنموث، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 6. 
أستون فيلا- مانشستر سيتي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2. 
مانشستر يونايتد - ، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1. 
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مارسيليا - ليون (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). bein sports HD 4.
مباريات اليوم في كأس ألمانيا (دور الـ 16)
باير ليفركوزن - بادربورن، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
شتوتغارت - بروسيا دورتموند، (10:45 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)
فيورنتينا - بارما، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). AD SPORTS Premium 1. 
مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)
يسلانو ديبورتيفو - رايو فاليكانو، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD 
الاتحاد الرياضي بارباسترو- ألميريا، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
اندراكس- ريال سوسييداد، (06:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
فالا دي ايجويس - ريال مايوركا، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)، SSC EXTRA 1 HD 
فيلانوفينسي - ريال بيتيس، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD 
أتلتيكو أستورجا - إشبيلية، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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