المقاولون يحقق ذهبية كأس الجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - حصد لاعب نادي المقاولون العرب الرياضي، مروان محمود الميدالية الذهبية والترتيت السادس على الجمهورية بمرحلة تحت 12سنة فردي رجال في بطولة كأس مصر للجمباز الايروبيك للموسم الرياضي 2024 -2023 والتي أقيمت في صالة المجلس القومي للشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
يتكون الجهاز الفني من :-
-أحمد شاكر مدير فني .
-محمود شاكر مدرب عام .
-عبدالرحمن مرعي مدرب الفريق .
-احمد عاطف.
الجهاز الاداري :-
مروه كمال.
المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في ناشئي يد
نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2006 في الفوز على فريق نادي شامبيون 29 / 26 في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، على ملاعب نادي المقاولون العرب.
ويقود مدربي الفريق الكابتن تامر مدبولي، الكابتن أحمد أبوشادي، وقيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.