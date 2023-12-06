المقاولون يحقق ذهبية كأس الجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - حصد لاعب نادي المقاولون العرب الرياضي، مروان محمود الميدالية الذهبية والترتيت السادس على الجمهورية بمرحلة تحت 12سنة فردي رجال في بطولة كأس مصر للجمباز الايروبيك للموسم الرياضي 2024 -2023 والتي أقيمت في صالة المجلس القومي للشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.





يتكون الجهاز الفني من :-



-أحمد شاكر مدير فني .

-محمود شاكر مدرب عام .

-عبدالرحمن مرعي مدرب الفريق .

-احمد عاطف.

الجهاز الاداري :-

مروه كمال.





المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في ناشئي يد



نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2006 في الفوز على فريق نادي شامبيون 29 / 26 في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، على ملاعب نادي المقاولون العرب.

ويقود مدربي الفريق الكابتن تامر مدبولي، الكابتن أحمد أبوشادي، وقيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.



