محامي حسين الشحات يكشف تفاصيل جديدة في أزمة الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي ،عن مستجدات أزمة اللاعب مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما في ختام منافسات الموسم الماضي.





وأكد محامي الشحات ، خلال تصريحات إعلامية صباح اليوم عبر قناة إم سي مصر: “الشيبي وجه اتهامًا صريحًا للشحات بالبلطجة واستخدام القوة المفرطة والتخويف والترويع ، واصفًا تلك الإدعاءات بالمبالغ فيها”.

وأضاف خلال تصريحاته : "حسين الشحات تواجد أمام النيابة وقامت السلطات باستدعاء ثلاثي الفريق محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا لسماع أقوالهم في الواقعة".

وأكد محامي الشحات ، على أن استفزازات اللاعب “الشيبي” تكررت خلال 3 مباريات سابقة أمام الأهلي هي نهائي الكأس والسوبر ومباراة الدوري، ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة باستدعائهم الفترة المقبلة لسماع أقوالهم حول الوقائع المذكورة.

الأهلي وشباب بلوزداد ..

على صعيد منافسات دوري الأبطال ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، في تمام السادسة مساء يوم الجمعة المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري وصيفًا بـ 3 نقاط.

وحقق الأهلي انتصارًا في أولى الجولات على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، ثم تعادل إيجابي في ثاني الجولات أمام يانج أفريكانز بتنزانيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.