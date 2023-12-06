لاوتارو مارتينيز يجدد عقده مع إنتر ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي المرونة في تجديد تعاقده مع ناديه ، والبقاء حتى يونيو من عام 2026.





وأشارت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء ، إلى أن الإنتر قام بإنهاء التفاصيل المتعلقة بالتعاقد بعدما أبدى اللاعب نيته في البقاء ، خاصة أن الإنتر هو الآخر أبدى رغبته الجادة في تحسين راتبه ووضعه من ضمن الفئات الأولى بالنادي .

ومن المنتظر أن يعقد إنتر ميلان مؤتمرًا صحفيًا مطلع العام المقبل للإعلان الرسمي عن تواجد لاوترو مارتينيز مع النادي حتى صيف 2026.

مورينيو يواجه خطر الإيقاف ..

على صعيد آخر ، يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي خطر الايقاف بعد تصريحاته الانتقادية.

ووجه مدرب الفريق الإيطالي تصريحات حادة تجاه ماتيو مارسينارو حكم موجهة ساسولو وروما، التي تأتي لحساب منافسات الجولة 14 بالدوري الإيطالي، وذلك قبل إقامة المباراة بيوم واحد.

وكان مدب فريق روما قد سب وان أدلى بتصريحات قبل المباراة قائلا: "حكم اللقاء لا يشعرني بالراحة ولا يجعلني هادئا، ولا حتى الحكم الذي سيدير تقنية الفيديو، الحظ لا يحالفنا دائما معه. الجميع سيرى غدا البطاقة الصفراء لجيانلوكا مانشيني مدافع روما، بعد مرور 10 دقائق فقط على اللقاء، وسيغيب عن مباراة فيورنتينا المقبلة.