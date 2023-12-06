ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، ويحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا على شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تقام على ملعب "برامول لين"، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة خلف آرسنال المتصدر بـ35 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويدخل ليفربول المباراة من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة آرسنال المتصدر بـ35 نقطة الذي ابتعد بصدارة البريميرليج بعد الفوز القاتل على لوتون تاون.

ليفربول يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه العلامة الكاملة في 10 مباريات على ارضه هذا الموسم في مختلف المسابقات، لكنه اكتفى بانتصارين خارجه قلعته "أنفيلد".

وستكون مهمة ليفربول سهلة نسبيا خاصة وأن شيفيلد هو صاحب أضعف خطي دفاع وهجوم في الدوري الإنجليزي حيث سجل لاعبوه 11 هدفا فقط مقابل تلقيهم 39 هدفا.

في المقابل، يبحث شيفيلد عن تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال عامل الأرض والجمهور

أرقام تنتظر محمد صلاح في مواجهة شيفيلد

إذا سجل قائد منتخب مصر في شباك شيفيلد سيصل إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي (بما في ذلك هدفان بقميص تشيلسي).

محمد صلاح على بعد هدف واحد من أن يصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف بعد إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون وبيلي ليدل.

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هدف صلاح المنتظر سيجعله اللاعب رقم 11 الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، ليعادل مايكل أوين في المركز العاشر بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

أما لو سجل هاتريك سيصل إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول فقط.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 12 هدفا في 17 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.