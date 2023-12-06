طاقم تحكيم مونتينيجري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في قمة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، إسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد إلى طاقم تحكيم مونتينيجري في المواجهة المقررة لهما ضمن منافسات كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد، لخوض مواجهة مرتقبة يوم السبت المقبل، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن حمد الشرقي، وعين اتحاد كرة اليد، بترشيح من الاتحاد الدولي، طاقم مونتينيجري مكون من، مينوس رازناتوفيتش، وإيفان بافيسيفيتش.

ويخوض الأهلي غمار المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة اليد، باعتباره بطلًا للدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيفًا للدوري.

على أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت مصر من مساء يوم السبت المقبل، الموافق التاسع من ديسمبر، ومن المنتظر، أن تغادر بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح غدًا الخميس، فيما تطير بعثة فريق الأهلي في ظهر اليوم ذاته.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، وكانت في ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين لكرة اليد بالموسم الجاري، انتهت بفوز الأهلى بفارق هدف وحيد.

يذكر أن مصر على مشارف استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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