الاتحاد القطري يعلن إقالة كارلوس كيروش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، إقالة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر، بشكل رسمي.

جاء بيان الاتحاد القطري لكرة القدم: يعلن الاتحاد القطري بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين.

وكتب حساب الاتحاد القطر: كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الاول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة.

يأتي ذلك قبل أقل من شهرين من إنطلاق بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر على ملاعبها في شهر 12 يناير المقبل.

استهل كيروش مهمته مع قطر في شهر فبراير الماضي بعد إقالة الإسباني فيليكس سانشيز، ليبدأ مسيرة جديدة في رحلته التدريبية بعد قيادة منتخبات جنوب أفريقيا، والإمارات، وكولومبيا، وإيران، ومصر، ووقع عقدا مع الاتحاد القطري لمدة أربع سنوات.

و يعتبر المدرب الإسباني ماركيز لوبيز الأقرب لقيادة منتخب قطر، وهو يقود تدريب نادي الوكرة في الوقت الحالي، ويعلم جيدا الكرة القطرية حيث يتواجد في مسابقة الدوري القطري منذ 6 سنوات.

