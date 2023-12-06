مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في التدريبات الجماعية للملكي اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة ريال بيتيس في الجولة الخامسة عشر من بطولة الليجا.

ويلتقي فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع ريال بيتيس يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة في ملعب بينتو فيارمارين في مدينة إشبيلية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مودريتش قد عاد مع زملاءه في التدريبات الجماعية هذا الصباح، الأربعاء، بعد إصابة في الفخذ الأيسر أبعدته عن الملاعب في المباراتين الماضيتين.

وتدرب الكرواتي الدولي يوم أمس بمفرده في مقر التدريبات واليوم أكملها مع زملاءه جماعيًا، وبالتالي، يمكن للمدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على مودريتش في مباراة ريال بيتيس السبت المقبل، بعد استعادة كيبا أريزابالاجا، حارس الفريق.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن إصابة داني كارفاخال في نعل القدم اليسرى وسيغيب حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني مواصلة فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.

بينما جاء فريق جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 18.

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