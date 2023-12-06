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تقارير تكشف حقيقة تفكير برشلونة في ضم الحارس دي خيا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، حقيقة فكرة نادي الإسباني في التعاقد مع حارس مرمى جديد بديل للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن الشائعات حول إمكانية انضمام الحارس ديفيد دي خيا إلى برشلونة لتعويض غياب الألماني تير شتيجن الذي سيجري عملية جراحية في الظهر ستبعده عن البلوجرانا فترة.

وأفادت الصحيفة أن تير شتيجن سيعود في يناير، وبالتالي، برشلونة لا يفكر في بديل خاصة مع أداء البديل، إينياكي بينيا، وتألقه في مباراة أتلتيكو مدريد في والتي فاز بها البرسا بهدف دون رد.

يأتي ذلك على عكس ما حدث في عندما أصيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في بداية الموسم، تحركت إدارة الميرنجي سريعا لضم كيبا أريزابالاجا من الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولكن تير شتيجن رغم عمليته الجراحية سيعود في يناير المقبل وقرر النادي الاعتماد على بينيا في تلك الفترة في المباريات المقبلة سواء في الدوري الإسباني، ، كأس ملك إسبانيا أو كأس السوبر الإسباني.

وشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني مواصلة فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.

بينما جاء فريق جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 18.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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