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ميلان يحسم صفقة من الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي إي سي ميلان  لحسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الظهير الأيسر.


أكدت تقارير صحفية أوروبية، أن ميلان نجح في التوصل إلى اتفاق مع خوان الظهير الأيسر السابق وريال بيتيس الحالي.

صيف 2024


وتابعت التقارير، أن خوان ميراندا سينضم إلى الروسونيري في صيف 2024، بعدما توصل ميلان لإتفاق مع ناديه بشأن ضمه.

وواصلت التقارير الصحفية، تم الإتفاق على الشروط الشخصية مع الظهير الأيسر من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني، بعقد يمتد حتى 4 سنوات مقبلة.

وتابعت، أن ميلان سيدفع مبلغ 2 مليون يورو لريال بيتيس في الوقت الحالي، لحسم صفقة اللاعب الإسباني في يناير المقبل، وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل.

وأنتقل ميراندا لصفوف بيتيس قادما من نادي برشلونة في صيف 2021 مقابل 7 مليون يورو.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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