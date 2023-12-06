بطولة السعودية: الهلال لمواصلة سلسلته الرائعة والنصر لتعويض سقوط الديربي

الرياص - اسماء السيد - الرياض: يحلّ الهلال المتصدر ضيفاً ثقيلاً على الطائي الحادي عشر، الجمعة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما يبحث وصيفه وغريمه النصر عن نفض خسارته القاسية أمامه بثلاثية نظيفة، عندما يستقبل الرياض الثالث عشر.

ووجّه الهلال رسالة شديدة اللهجة لجميع خصومه، معلناً بقوّة نيته استرداد اللقب الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة الاتحاد، بعد فوزه على النصر ونجمه البرتغالي كريسيتانو رونالدو 3-0.

وبفوزه الثامن توالياً، ابتعد فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بفارق سبع نقاط عن جاره العاصمي ضامناً لقب بطل الذهاب.

ويعوّل الهلال، الوحيد الذي لم يخسر بعد في الدوري، على مجموعة من اللاعبين الدوليين، يغيب عنهم البرازيل نيمار لفترة طويلة بسبب اصابة في ركبته، يتقدّمهم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثاني ترتيب الهدافين وراء رونالدو (13-15)، مواطنه لاعب الوسط سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش.

في المقابل، استعاد الطائي توازنه بالفوز على أبها والفيحاء في آخر مباراتين.

وقال جيزوس بعد الفوز على نساجي مازندران الإيراني 2-1 الإثنين في دوري أبطال آسيا، بعد أن كان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 "كنا نعلم ان النتيجة لن تؤثر على تأهلنا. لذا منحنا أمثال صالح الشهري وعبدالله الحمدان مساحة أكبر من المشاركة".

واعترض على البرنامج المزدحم لفريقه "نلعب مباريات كثيرة في فترة قصيرة، لذا فان تناوب اللاعبين هام".

النصر لاستعادة التوازن

ويتطلّع النصر الى استعادة توازنه سريعاً وعدم توسيع الفجوة مع الهلال، عندما يستقبل الرياض الثالث عشر الجمعة.

وكان النصر أحد أربعة أندية سعودية بلغت ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب الهلال، الاتحاد والفيحاء، فتأهلت جميع أندية المملكة المشاركة، بواقع نصف عدد المتأهلين من منطقة الغرب.

وتعادل النصر بتشكيلة رديفة غاب عنها رونالدو، السنغالي ساديو مانيه والمدافع الإسباني ايمريك لابورت، على أرض استقلال الطاجيكستاني 1-1، الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

قال مدرّبه البرتغالي لويس كاسترو "لدينا مباراة بعد يومين ورحلة جوية الآن ثم تبدأ التحضيرات غداً. كنت أهدف اليوم إلى منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة".

ويخوض الاتحاد حامل اللقب مباراته الأخيرة في الدوري، قبل التفرّغ لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية على أرضه في جدّة.

يواجه رابع الترتيب مضيفه ضمك الثامن الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وقدّم ضمك مستويات مميزة في مبارياته الأخيرة انعكست إيجاباً على نتائجه، فهو لم يخسر في آخر خمس مباريات.

نتائج الاتحاد

في المقابل، تحسّنت مستويات ونتائج الاتحاد مع مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، ويأمل أن يخرج بالنقاط الثلاث قبل رفع وتيرة التحضيرات لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الثلاثاء المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويعاني الاتحاد من بعض الغيابات، حيث يفتقد لقائده الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي بداعي الإصابة.

قال غاياردو بعد الفوز على سيباهان الإيراني 2-1 الإثنين في دوري الأبطال "أود أن يتاح جميع اللاعبين في كأس العالم للأندية. كان من الأفضل أن يكون اللاعبون جاهزين في هذه المباريات قبل كأس العالم للأندية، لكن للأسف لم نكن قادرين بسبب الاصابات".

أضاف غاياردو الذي حلّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدلاً من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو المقال بسبب سوء النتائج في الدوري السعودي "كانتي لاعب رائع ومؤثّر لكن، للأسف، لم أعمل معه بعد في التمارين، ونأمل في مشاركته في الأيام المقبلة. بنزيمة رائع أيضاً ومؤثّر وآمل في استعادته".

ويسعى الشباب الثاني عشر وضيفه الاتفاق السابع بقيادة المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد ومواطنه لاعب الوسط جوردان هندرسون، إلى استعادة نغمة الفوز الخميس.

وما زال الشباب الذي يضمّ الأرجنتيني إيفر بانيغا بعيداً كل البعد عن مستواه المعروف ويبدو أنه يدفع ثمن البداية المتواضعة اثر مشكلاته الإدارية. وفشل الشباب في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات حيث تعادل مع الأهلي وخسر أمام الرائد والتعاون.