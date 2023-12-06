بطولة إنكلترا: نيوكاسل يعلن غياب حارس مرماه بوب "نحو 4 أشهر"

الرياص - اسماء السيد - لندن: أعلن مدرّب نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم إيدي هاو الأربعاء أن حارس مرمى فريقه نيك بوب سيغيب عن الملاعب "نحو أربعة أشهر" بسبب خلع في الكتف يتطلّب عملية جراحية.

وقال هاو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه إيفرتون في المرحلة الخامسة عشرة إن حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما "لا يزال يتعيّن عليه الخضوع لفحوص طبيّة لكننا نستبق الأمور كي يخضع لعملية جراحية، هو بحاجة إلى عملية جراحية، لا شك في ذلك".

وأضاف "سيغيب لفترة من الوقت، نعتقد حوالي أربعة أشهر"، مشيرا إلى أن غيابه يعتبر "ضربة كبيرة" للفريق.

وأصيب بوب بخلع في الكتف خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 السبت.

وتابع هاو "من الطبيعي أن تتأثر معنوياته، خاصة وأن المباريات الكبيرة تنتظر نيوكاسل في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

وأوضح المدرّب "من الواضح أنه يفكر في كأس أوروبا أيضًا، وكان مصمّمًا على محاولة التواجد هناك".

قائمة طويلة

وينضمّ الدولي الإنكليزي الذي لم يتم اختياره للمباريات الدولية الأخيرة، إلى قائمة طويلة من الغائبين عن نيوكاسل بسبب الاصابة مثل كالوم ويلسون، الهولندي سفين بوتمان، شون لونغستاف، دان بورن أو حتى الايطالي ساندرو تونالي الموقوف بسبب المراهنة غير القانونية.

واشارت تقارير صحافية الى اهتمام نيوكاسل بضم حارس مرمى أرسنال آرون رامسدايل والاسباني دافيد دي خيا غير المرتبط مع أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وعلق هاو قائلاً: "لقد رأيت الكثير من العناوين والتكهنات في الصحافة. لم نقم بالتعاقدات في شهر (كانون الثاني) يناير. وإذا أردنا التعاقد الآن، فسيتعين علينا القيام بذلك في كل مركز".